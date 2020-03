Bei Engpass Eigentümer ansprechen

Weil das öffentliche Leben derzeit immer weiter eingeschränkt wird, machen sich viele Menschen auch Gedanken über ihre finanzielle Situation, beispielsweise, was Mietzahlungen angeht. Der Eigentümerverband Haus und Grund Mannheim rät allen Privatpersonen und Gewerbetreibenden, sich im Falle von finanziellen Engpässen mit ihrem Vermieter in Verbindung zu setzen. Mieter sollten auf keinen Fall die Mietzahlungen unkommentiert aussetzen. „Man muss mit Maß und Ziel an die Sache herangehen“, sagte Rechtsanwalt Josef Piontek, der Erste Vorsitzende von Haus und Grund.

Schriftliche Vereinbarung

Dies gelte insbesondere bei vermieteten Gewerbeeinheiten, wenn der Betrieb des Gewerbes durch die behördliche Maßnahme eingeschränkt werde. Man müsse davon ausgehen, dass die Immobilie grundsätzlich mangelfrei ist. Eine Mietminderung oder ein Aussetzen der Miete komme daher nicht in Betracht. „Vermieter und Mieter müssten in diesen Zeiten zusammenstehen und kooperieren“, sagt Syndikusrechtsanwalt Andreas Paul von Haus und Grund Mannheim. Die aktuelle Situation sei für alle Beteiligten neu. Mieter und Vermieter sollten daher eine schriftliche Vereinbarung zur Frage der Mietzahlung treffen, um die Krise im Interesse beider Seiten zu bewältigen. cs

