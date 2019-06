Bei Hitze Geschichten fürs Herz

Klar wünschen sich Organisatoren für ein Sommerfest strahlenden Sonnenschein – aber keine Gluthitze. Doch genau die macht der Feier zwischen denkmalgeschützten Kasernen und neuen Wohndomizilen zu schaffen. Auf dem Turley-Platz bleiben viele Tischgruppen leer. Aber die, die gekommen sind, genießen das Programm.

Gleich am Eingang zur Konversionsfläche blitzt Geschichte auf: Ein Torbogen, den die Projektentwicklungsgesellschaft MWSP dieser Tage anbringen ließ, trägt auf einer Seite den Schriftzug „1899-1947 Kaiser-Wilhelm-Kaserne“, auf der anderen prangt „Turley Baracks 1947-2007“. Von jener Zeit, als „die Amis“ in Mannheim stationiert waren und das US-Militär die Kaiserzeit-Kaserne für Trucks samt Panzerhallen nutzte, kann Pell Charles Cooper viel erzählen: Schließlich hat er neben anderen Einsätzen (auch in Vietnam) ab 1980 in den Barracks der östlichen Neckarstadt gearbeitet.

Sheriff verschafft Eintritt

Der einstige „Turley Sheriff“ – auf diesen Spitznamen ist der Wahl-Mannheimer stolz – übernimmt als „Zeitzeuge“ eine kleine Führung. Wenn er zu seiner schönsten Erinnerung aus den Turley-Jahren befragt wird, erzählt er gern von seiner Hochzeit in der dortigen Kapelle: 1986 eine Sensation – weil es in dieser „Chapel“ noch nie eine kirchliche Trauung gegeben hatte (und es nie mehr eine geben sollte).

Zum glutheißen Fest ist auch Marvin Kuhn gekommen – für ihn Ehrensache. Er hat seine Kindheit in direkter Nachbarschaft verbracht und vom Küchenfenster aus den US-Fahnenappell beobachtet, aber vor allem sehnsüchtig auf den Sportplatz geschaut. „Meine Freunde und ich wollten dort unbedingt Basketball spielen“, blickt er zurück. Es war „Turley-Sheriff“ Cooper, der Marvin und dessen Kumpels Eintritt in die Barracks verschaffte. Längst verbindet die beiden dunkelhäutigen Männer eine Freundschaft. Marvin Kuhn, der inzwischen als Hausmeister auf dem Gelände der früheren US-Wohnsiedlung wirkt und dort „Mister Franklin“ genannt wird, berichtet freimütig von in Mannheim nicht seltenen Liebesgeschichten zwischen US-Soldaten und deutschen „Frollein“. Bei Kuhns Geburt im Jahr 1978 war dessen Vater schon wieder in den USA – ohne etwas von sich hören zu lassen.

Als der gelernte Schreiner später selbst Papa wurde, „da wollte ich meinen Vater kennenlernen“. Über Privatdetektive fand er zwar die Adresse heraus – sein Brief blieb aber ohne Resonanz. Als die zweite Tochter auf der Welt war, versuchte er es wieder. Erneut Funkstille. Aber dann meldete sich über Facebook die deutsche Frau eines Halbbruders. Seitdem steht Marvin Kuhn mit dem amerikanischen Teil seiner Familie in regem Kontakt. „Trotz meiner weißen Mutter sehe ich meinem Vater von allen seinen vier Kindern am ähnlichsten.“

Einige Meter weiter sitzt eine junge Familie, deren Leben noch nicht mit Turley verwoben ist, es aber bald sein wird: Das Paar schwärmt geradezu von der Wohnung, das es in einer der roten Sandsteinkasernen mit 3,40 Metern Deckenhöhe gekauft hat. Die Kombination von Alt und Neu habe zum Umzug von Speyer nach Turley motiviert.

Das dritte Sommerfest versteht sich auch als Info-Börse. Deshalb sucht die Johannes-Diakonie Mosbach an einem Stand das Gespräch. „Unsere Bewohner fühlen sich hier wohl“, sagt Bereichsleiterin Lucia Kösler und meint damit 24 geistig behinderte Erwachsene, die in der Fritz-Salm-Straße ein Zuhause gefunden haben. Allerdings wünscht sich Kösler mehr Kontakte: „Es wäre schön, wenn Bürger einfach mal bei uns vorbeischauen würden.“

© Mannheimer Morgen, Montag, 01.07.2019