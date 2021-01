Bei Maskenstreit am Hauptbahnhof zugeschlagen

Mannheim.Ein 21-Jähriger hat im Hauptbahnhof auf einen 46-jährigen Mitarbeiter der Bundesbahn eingeschlagen, nachdem dieser ihn aufforderte, eine Maske zu tragen. Laut Polizeiangaben sei es dabei am Donnerstagnachmittag zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, dann schlug der angetrunkene 21-Jährige dem Bahn-Mitarbeiter mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer erlitt Schwellungen sowie Blutergüsse und musste ins Krankenhaus. Den 21-Jährigen nahmen Beamte der Bundespolizei an Ort und Stelle in Gewahrsam. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Körperverletzung zu.



© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.01.2021