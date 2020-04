Bei Verhaftung randaliert

Erst hat er versucht, einem Polizisten einen Kopfstoß zu versetzen, später hat er mehrfach in Richtung der Beamten gespuckt und getreten: Ein 36-Jähriger zeigte sich hochaggressiv gegenüber der Polizei, als er am Donnerstag festgenommen wurde. Zuvor hatten Zeugen ihn dabei beobachtet, wie er an einem Mercedes AMG, der auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Stolzeneckstraße abgestellt war, den Außenspiegel abtrat und die Windschutzscheibe beschädigte. Während der Fahrt zum Revier trat er mehrmals gegen die Abtrennwand im Polizeifahrzeug, sprach Drohungen und Beleidigungen aus. Dabei stürzte er laut Polizeibericht und zog sich eine Verletzung am Kopf zu. Er wurde in einem Krankenhaus behandelt. Unter Drogen oder Alkohol stand der Mann nicht. Wegen möglicher psychischer Befunde wurde er in eine Fachklinik eingeliefert. pol/lok

© Mannheimer Morgen, Samstag, 11.04.2020