Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Eine Frau ist bei einem Verkehrsunfall in Neckarau leicht verletzt worden. Wie die Polizei gestern berichtete, war am Montagabend ein 45-Jähriger gegen 19.30 Uhr mit seinem VW auf der Neckarauer Straße in Richtung Rheinau unterwegs. An der Einmündung zur Friedrichstraße fuhr er zunächst bei Grün an der Ampel geradeaus. Als er bemerkte, dass er hätte rechts abbiegen müssen, stoppte er und setzte zurück. Dabei stieß er rückwärts gegen den Audi einer 35-Jährigen, die aus der Gegenrichtung kam und nach links in die Friedrichstraße abbog, nachdem die Linksabbiegerampel zwischenzeitlich auf Grün geschaltet hatte. Bei dem Zusammenprall wurde die Audi-Fahrerin leicht verletzt. pol