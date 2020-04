Bei Verstoß droht empfindliche Strafe

Schönes Wetter hin, steigende Temperaturen her – ein Eis in der Eisdiele oder am Schalter ist derzeit tabu. Bis mindestens 19. April, darauf weist die Stadtverwaltung hin, ist es Cafés und Eisdielen komplett untersagt, Eis, Kuchen oder sonstige Genussmittel zu verkaufen. Verboten ist auch der Straßenverkauf oder der Verkauf zur Mitnahme – dies gilt auch für vorbestellte Ware. Lediglich die Belieferung nach Hause („Bringdienst“) ist erlaubt. Die Stadt appelliert an Betreiber und Kunden, sich „unbedingt“ an die Regeln zu halten und kündigt an, Verstöße „konsequent“ zu ahnden.

Wer sich nicht an die bestehenden Kontaktverbote hält, dem drohen empfindliche Bußgelder. In schweren Fällen sind sogar Haftstrafen möglich – darauf wies die Stadtverwaltung am Freitag hin und veröffentlichte den jetzt festgelegten Bußgeldkatalog. Wer beispielsweise im Freien die Abstandsregel nicht einhält oder mit mehr als einer nicht zur Kernfamilie zählenden Person unterwegs ist, muss bei fehlender Einsicht und im Wiederholungsfall 200 Euro Geldbuße bezahlen. Wer Einsicht zeigt, dessen Personalien werden aufgenommen, er wird auf die Kontaktverbote hingewiesen.

In geschlossenen, privaten Räumen werden Veranstaltungen mit mehr als fünf Personen außerhalb des Familienkreises mit Bußgeldern von 500 Euro für den Gastgebern und je 250 Euro für die Gäste geahndet. Gaststätten und Begegnungsstätten – als Beispiel nennt die Stadtverwaltung Bars oder Clubs – sind aufgrund der Rechtsverordnung des Landes derzeit ohnehin geschlossen zu halten. Wer sich als Betreiber daran nicht hält, handelt vorsätzlich – unabhängig davon, wie viele Gäste sich in den Räumen aufhalten. Deshalb wird in diesen Fällen für Gastwirte in der Regel ein Bußgeld in Höhe von 5000 Euro verhängt, jeder Gast hat 500 Euro zu zahlen. Im Wiederholungsfall oder bei besonders schweren Fällen können die Strafen auf bis zu 25 000 Euro erhöht werden, auch Haftstrafen sind möglich.

Alter Messplatz wieder gesperrt

Zusätzlich zu den bereits seit 23. März geltenden Betretungsverboten für Paradeplatz und die Wasserturm-Grünanlage tritt ab sofort auch ein entsprechendes Verbot für den Alten Messplatz in Kraft. Dort hatten sich in den vergangenen Tagen mehrfach zu viele Menschen aufgehalten. Weiter gelten die Betretungsverbote für die Wiesen an den Rheinterrassen (zwischen Konrad-Adenauer-Brücke und Beginn Waldpark) sowie der Neckarwiese (Nordseite, zwischen Jungbuschbrücke und Friedrich-Ebert-Brücke).

Außer Betrieb bleibt bis auf Weiteres die Sandhofener Altrheinfähre, die normalerweise Anfang April nach der Winterpause ihren Dienst für das Sommerhalbjahr aufnimmt. Ein Betriebsbeginn, so die Stadt, sei erst wieder möglich, wenn sich die gesamte „Reise- und Transportsituation normalisiert hat.“

Info: Corona-Infos der Stadt unter bit.ly/2UFS36I

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.04.2020