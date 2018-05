Beide Spiele zu sehen

Anzeige

Der SV Waldhof reagiert auf das große Interesse an den Aufstiegsspielen zur 3. Liga und bietet für das Auswärtsspiel am Donnerstag, 24. Mai, in Duisburg sowie für das Heimspiel am Sonntag, 27. Mai, ein Public Viewing in der „Manufaktur“ (Indu-striestr. 35) in Mannheim an. Das teilte der Verein gestern mit.

Das Public Viewing soll somit allen Daheimgebliebenen die Möglichkeit bieten, das Spiel gemeinsam in Stadionatmosphäre mit vielen weiteren blau-schwarzen Fans zu verfolgen. Die Spiele sollen auf einer großen Leinwand übertragen werden. Der Eintritt ist frei.

Es seien noch nicht alle Details geklärt, sagte Vereinssprecher Domenico Marinese gestern auf Anfrage. Deshalb könne man auch noch nicht sagen, wie viele Personen in der Manufaktur genau Platz finden werden. Er gehe aber davon aus, dass alle Interessierten das Spiel dort schauen könnten. Eine vorherige Ausgabe der kostenlosen Tickets ist nach Angaben von Marinese nicht vorgesehen. Einlass ist nach Angaben des SVW jeweils sechzig Minuten vor Anpfiff der Partie.