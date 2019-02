Beim Einparken angefahren

Eine Mercedes-Fahrerin hat beim Einparken in der Neckarstadt einen schwarzen Golf beschädigt. Wie die Polizei gestern mitteilte, beobachtete ein Zeuge am Sonntag gegen 19.30 Uhr in der Carl-Benz-Straße 26, wie der Beifahrer aus dem Mercedes stieg, sich den beschädigten Gold anschaute, wieder einstieg und das Auto davonfuhr. Laut Polizei beträgt der Schaden etwa 1000 Euro. Die Frau soll blond sein und mittellange Haare haben, der Beifahrer schwarzes, kurzes Haar. Er habe weiße Arbeitskleidung getragen. Beide sollen etwa 50 Jahre alt sein. Die Polizei bittet Zeugen, unter 0621/174 40 45 anzurufen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 13.02.2019