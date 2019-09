Beim Feuerwerk macht der Regen Pause

Rote Kugeln blitzen auf, Schweifsterne mit farbigen Spitzen fallen glitzernd herab, Raketen erzeugen einen weit gefächerten goldglühenden Schweif, am Himmel steht ein dichtes Bukett vieler kleiner Sterne, und in das Knallen, Krachen und Knistern mischen sich immer wieder „Ahhh“ und „Ohhh“-Rufe, werden ständig Selfies geknipst: Dank einer Regenpause kann das Feuerwerk, Höhepunkt des Schlossfestes der Universität, doch gezündet werden.

Sicher – deutlich weniger Besucher als sonst recken im Ehrenhof die Hälse in den Nachthimmel. Zwischen 13 000 und 20 000 Besucher hat die Service- und Marketinggesellschaft der Universität als Veranstalter in den Vorjahren gezählt, diesmal sind es über 9500. Aber das ist immer noch viel angesichts des Wetters, droht doch kurze Zeit sogar die Absage der Großveranstaltung.

Besuch in der Gruft

Schließlich prasselt gerade während der Begrüßungsworte durch Rektor Thomas Puhl , Ersten Bürgermeister Christian Specht sowie drei Studierendenvertreter ein gewaltiger Wolkenbruch nieder, fegt heftiger kalter Wind durch den Ehrenhof. Schirme und sogar Stühle kippen um. Die Dachterrasse, sonst eine Besucherattraktion, muss gesperrt werden, da sie durch die Nässe viel zu rutschig ist. Auch die Bühne ist zunächst viel zu nass für Auftritte.

Aber das Publikum, das zunächst unter die Arkaden flüchtet, bleibt – zumindest zum großen Teil. Schließlich wird in zahlreichen Räumen des Barockbaus viel geboten. So erklärt Pfarrerin Sabine Clasani in der Schlosskirche, warum bei den Alt-Katholiken auch Frauen am Altar stehen dürfen. Und Alexander Wischniewski, ehrenamtlicher Priester, öffnet die Gruft, 18 Stufen unter der Schlosskirche, wo Kurfürst Carl Philipp mit seiner Frau hinter schmiedeeisernen Gittern ruhen. „Kaum ein Mannheimer weiß, dass hier mitten in der Stadt Leichen liegen“, so Wischniewski. Viele der Gäste nicken, erstaunt und ehrfürchtig vor den Sarkophagen stehend.

Warteschlange vorm Rittersaal

Draußen hat nun der Regen aufgehört, jedoch eine riesige Pfütze hinterlassen. Während die Feuerwehr, ohnehin als Sicherheitswachdienst da, darin eine Tauchpumpe versenkt und so die Wassermassen schnell beseitigt, erklingt in der Schlosskirche Electro-Pop, mit orientalischen Einflüssen. In den langen Gängen des Schlosses mit Kunst- und Fotoausstellungen flanieren mehr Gäste als sonst. Voll besetzt ist der Hörsaal, wo das Wissenschaftsprogramm läuft. Politikwissenschaftler Marc Debus erklärt gerade, welche Koalitionsbildung er in Brandenburg für wahrscheinlich hält. Gleich darauf versucht Sozialpsychologin Dagmar Stahlberg eine Erklärung, warum noch zu wenig Frauen in Führungspositionen sind, und Volkswirt Harald Fahdinger fordert angesichts der Arbeitsplatzverluste durch Globalisierung: „Mehr Umverteilung würde nicht schaden!“

Dann dröhnt aber doch wieder Musik aus dem Ehrenhof – der Trommelpalast legt mit Verspätung los, heizt aber all denen gut ein, denen längst zu kühl geworden ist.

Zum Aufwärmen bietet sich zudem der Rittersaal an, den das „Schatzkistl“ bespielt. Brechend voll ist es hier, die Warteschlange erstreckt sich durch den gesamten Treppenhaus-Vorraum. Das Warten lohnt, denn die Gruppe „Drama light“ bietet, nur nach Zuruf von Stichworten aus den Zuschauerreihen, sehr lustvolles, mal amüsantes und mal hochdramatisches Improvisationstheater im Wechsel mit heißer brasilianischer Folklore der „Grupo de Encontro“.

Und jetzt? Im Cafe EO, wo das Programm „Bandsupport Mannheim“ der Stadt sechs Nachwuchsbands präsentiert, ist es viel zu voll, viel zu laut. Der Gartensaal bietet Entspannung – da spielt Fritjof van Gagern, Solocellist des Nationaltheaterorchesters, Bachs Suite Nr. 4 in Es-Dur: angenehm wohltuend.

Party abgebrochen

Längst ist aber der Regen vergessen, geht das Programm auf der Hauptbühne im Ehrenhof weiter. „Yellow“ findet viele Fans und bereitet den Weg für Sängerin Lotte, als einer der Hauptacts angekündigt. Mit ihrem Titel „Stadt der Türme“ beginnt sie ihren Auftritt, begleitet sich anfangs mit ihrer Gitarre selbst, greift dann nur noch zum Mikrofon. Dass sie von einem „trockenen Sommerabend“ spricht, trifft die Stimmung indes nicht so. Ihre Liedzeile „Und das Jahr wird langsam kälter“ passt besser. Aber als sie ausruft „Es ist Euer Abend – tanzt, klatscht, singt“, da folgt ihr das Publikum sehr gerne.

Ehe das Feuerwerk gezündet wird, ist im Ehrenhof daher tatsächlich Partystimmung. Danach, beim Auftritt von Cassandra Steen, setzt wieder Regen ein. Die neue „Ella & Luis“-Jazzband unter Leitung von Olaf Schönborn spielt ihre zuvor im Ehrenhof geplante Premiere zeitgleich im überfüllten Gartensaal. Aber dann gehen doch viele Besucher heim, und die Schneckenhofparty spät in der Nacht muss wegen Regens sogar abgebrochen werden.

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/mannheim

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.09.2019