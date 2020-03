Beim Hinfallen Handy gestohlen

Ein 27-Jähriger ist in der Innenstadt von zwei Unbekannten überfallen worden. Laut Polizeibericht vom Montag ereignete sich die Tat in der Nacht auf Sonntag kurz nach 5 Uhr in der Bismarckstraße. Ein Mann täuschte ein Stolpern vor, fiel mit dem Opfer zu Boden und zog ihm dabei das Handy aus der Tasche. Als der 27-Jährige dieses zurückverlangte, flüchteten der Unbekannte und sein Begleiter in Richtung Schloßgartenstraße. Die beiden wurden von einem Zeugen bis zum Kaiserring verfolgt, wo sie sich trennten und er sie aus den Augen verlor. Einer soll ca. 1,70 Meter groß, schlank und dunkelhäutig sein. Er trug Daunenjacke, blaue Hose und dunkle Turnschuhe. Der zweite Mann trug auch eine (rote) Daunenjacke und eine blaue Hose, soll ca. 1,75 Meter groß, schlaksig und ebenfalls dunkelhäutig sein. Hinweise an die Polizei unter 0621/174 44 44. pol/sma

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.03.2020