Beim Kaffee Deutsch lernen

Das Café Colibri öffnet wieder: Die Stadtbibliothek Mannheim lädt von Donnerstag, 17 Uhr, an wieder wöchentlich zum Sprachencafé in die Zeitschriftenabteilung der Zentralbibliothek im Stadthaus N 1, ein. Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen – unabhängig von Alter und sozialer Herkunft – haben hier die Möglichkeit, in lockerer Atmosphäre ihre Deutsch-Kenntnisse anzuwenden und zu vertiefen.

Bei den Kaffeerunden können Themen aller Art wie Familie, Hobby, Feste und Aktuelles zur Sprache kommen. Das Café Colibri steht dabei für Neutralität und Toleranz. Politische und ideologische Meinungsäußerungen bleiben außen vor, darauf legen die Veranstalter wert. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Die Teilnahme ist kostenlos. red

