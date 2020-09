Beim Rangieren Unfall verursacht

Auf einem Supermarktparkplatz in der Hauptstraße in Feudenheim kam es am Mittwoch zwischen 8.45 und 8.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher anschließend das Weite suchte. Wie die Polizei gestern mitteilte, beschädigte der bisher unbekannte Autofahrer vermutlich beim Rangieren einen geparkten Dacia und entfernte sich danach einfach von der Unfallstelle. Der Sachschaden am geparkten Wagen liegt bei rund 3000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Feudenheim, Telefon 0621/79 98 40, oder beim Polizeirevier Käfertal, Telefon 0621/71 84 90, zu melden. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.09.2020