Eine 23-Jährige ist auf dem Waldhof von einem Unbekannten beim Sonnenbaden sexuell belästigt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, befand sich die Frau am Samstagnachmittag auf einer von der Straße aus nicht einsehbaren Plattform unterhalb der Sandhofer Straße. Gegen 15.30 Uhr sprach sie ein Unbekannter an. Als die 23-Jährige begann, sich anzuziehen, wurde der Mann zudringlich. Sie rief um Hilfe. Ein Radfahrer kam hinzu, der Täter flüchtete. Er soll 20 bis 25 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein, einen eher dunkleren Hauttyp, kurz rasiertes schwarzes Haar und auffallend große Hände haben. Bei sich hatte er ein auffällig grelles Fahrrad. Hinweise unter 0621/174 44 44. pol/sma

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 09.07.2019