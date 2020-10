Beim virtuellen Lernen fehlt das Herz

„Eine Kindheit ohne Computer ist der beste Start ins digitale Zeitalter“, behauptet Ingo Leipner in seinem Buch „Die Lüge der digitalen Bildung“ – also das Gegenteil von der gängigen Ansicht, dass Kinder möglichst früh mit digitalen Geräten umgehen sollten. Der Sachbuchautor begründete Dienstagabend in der Abendakademie vor fünf Gästen vor Ort und weiteren elf per Livestream seine Thesen.

Beispiel: ein Schulgarten

Die „Standard-Litanei sei, dass Deutschland bei der digitalen Entwicklung abgehängt und damit der Wohlstand in Gefahr sei: Schlussfolgerung sei „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.“ Leipner meint jedoch, dass Fähigkeiten wie Konzentration und Produktion anders entwickelt werden sollten und nennt als Beispiel einen Schulgarten. Dort werde folgendes gelernt: Beobachtungsgabe, Feinmotorik, Achtsamkeit, soziale Fähigkeiten, die Pflege eines lebendigen Systems, Durchhaltekraft, der Zugang zu ökologischen Fragen und Impulskontrolle.

Letzere sei wichtig in einer Zeit, in der ständig schnelles Handeln gefordert wird: „Man braucht Konsumenten, die wenig nachdenken.“ Wichtig für die Entwicklung der Kinder sei „ein Wechselspiel vielfältiger Sinneserfahrung“ und nennt als Beispiel einen Menschen, der in ein Stück Schokolade beißt: Am Bildschirm betrachtet, hört und sieht man ihn – Riechen, Schmecken, Fühlen fehlt jedoch. Er bezweifelt, dass sich Kinder gleichzeitig gut entwickeln und digitale Medien nutzen, denn „Bildschirme haben eine magnetische Wirkung und verdrängen andere Bereiche“. Das belegt er mit Zahlen: Vier- bis fünfjährige Kinder würden schon täglich über eine Stunde auf Bildschirme schauen, Zwölf- bis Dreizehnjährige über vier Stunden - Zeit, die anderweitig fehlt. Seine Forderung lautet: „Wir Brauchen Kitas und Grundschulen als digitalfreie Oasen“.

Im ersten Teil seines Vortrags ging er auf Corona und den damit verbundenen „Fernunterricht“ der Schulen ein. Dieser habe „uns beigebracht, wie wichtig der menschliche Faktor für Bildung ist“. Bildschirme seien Resonanzkiller. Leipner zitiert eine Musiklehrerin: „Wenn ich in das Gesicht eines Schülers schaue, kann ich sehen, ob er verstanden hat. Fernunterricht spricht den Kopf an, aber nicht das Herz.“ Das, so der Buchautor, würden auch Wissenschaftler bestätigen. Sein Fazit: „Realität schlägt Virtualität. Wir brauen Präsenzunterricht mit echten Menschen.“ Weiter würden Untersuchungen belegen, dass beim Corona-bedingten Fernunterricht Kinder deutlich weniger Zeit für die Schule aufwenden sowie Schüler mit Lernschwierigkeiten oder aus bildungsfernen Schichten abgehängt wurden.

Der Vortrag ist bei Youtube auf dem Kanal „Abendakademie“ zu sehen. Bei der Reihe „Leipner lädt ein“ geht es dem Initiator um Denkanstöße. Thema des zweiten Abends am 25. November wird das Grundeinkommen sein. Ein weiterer Termin ist für den 17. Februar 2021 geplant.

