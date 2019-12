Beißender 19-Jähriger in Haft

Weil er mehrere Personen verletzt sowie ein Parfüm und ein Handy gestohlen haben soll, sitzt ein 19-Jähriger derzeit in Untersuchungshaft. Wie die Polizei mitteilte, war der junge Mann mehrfach kriminell aufgefallen. Bereits am 16. Oktober soll der 19-Jährige drei Flaschen Parfüm im Wert von 260 Euro aus einem Mannheimer Warenhaus gestohlen haben, um diese anschließend weiter zu verkaufen. Die Ladendetektive stellten den Mann und übergaben ihn der Polizei. Der Mann hatte versucht, sich aus dem Griff der Detektive loszureißen, und soll dabei geschlagen und gebissen haben.

Am 5. Dezember soll der junge Mann zwischen G 7 und H 7 zunächst ein Mobiltelefon im Wert von 900 Euro aus einem unverschlossenen Auto gestohlen haben. Er fiel auf, als er das Telefon in einem Friseursalon zum Weiterverkauf angeboten hatte. Als der marokkanische Staatsangehörige gegen 14.30 Uhr von Polizisten kontrolliert werden sollte, ergriff er die Flucht. Er wurde von einem Beamten gestellt und schlug dabei erneut um sich. Mit Hilfe von eines weiteren Beamten gelang es, den Tatverdächtigen zu Boden zu bringen. Dabei stürzte der 19-Jährige auf die Hand eines 28-jährigen Polizisten, der dabei eine Mittelhandfraktur erlitt. Er konnte seinen Dienst nicht fortsetzen und wurde in eine Klinik gebracht.

Der 19-Jährige wurde festgenommen. Eine Amtsrichterin erließ Haftbefehl. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an. pol/mer

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.12.2019