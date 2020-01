Beiträge zu Fontane gesucht

Zum Lesesalon lädt die Initiative „LeseZeichen“ von Helen Heberer und Raimund Gründler für Samstag, 1. Februar, um 15 Uhr ein. Weil es in der ungeheizten Alten Sternwarte noch zu kalt für gemütlichen Literaturgenuss ist, findet der Nachmittag in der Carl-Theodor-Stube des Café Herrdegen statt. Im Mittelpunkt wird Theodor Fontane stehen, denn am 30. Dezember 2019 jährte sich zum 200. Mal sein Geburtstag. In der Tradition der Lesesalons des 19. Jahrhunderts ist jeder Gast eingeladen, den Text von Fontane vorzutragen, der ihm besonders viel bedeutet. Dies kann ein Auszug aus einem Roman, ein Gedicht, eine Reisebeschreibung oder eine Theaterkritik sein. Im Eintritt von zehn Euro enthalten sind ein Stück Kuchen und ein Heißgetränk. Anmeldung über Tel. 0621/83260 690 oder info@lesezeichen-mannheim.de.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.01.2020