Beitrag über Stotterer-Podcast des „MM“ im SWR-Fernsehen

Dass prominente Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft in einer Zeitungsredaktion zu Gast sind, ist keine Seltenheit. Neu ist allerdings, dass der, um den es sich dreht, ein Redakteur aus den eigenen Reihen ist – und das Fernsehen zu Besuch kommt: Der Südwestrundfunk (SWR) sendet am Dienstagabend, 8. September, im Rahmen der „Landesschau Baden-Württemberg“ einen Beitrag über „MM“-Kulturredakteur Sebastian Koch. Der sorgt derzeit mit dem Format „Ppppodcast – der Podcast von Stotternden für Stotternde“, einem Projekt dieser Redaktion, bundesweit für Aufmerksamkeit. Koch, der selbst stottert, spricht in der ersten Episode mit Chefredakteur Karsten Kammholz über die Ziele des Podcasts – und darüber, wie es sich anfühlt, nicht sagen zu können, was man sagen will.

„Ich bin ziemlich überrascht und auch überwältigt“, sagt Koch. Unter anderem die „Süddeutsche Zeitung“, der Fernsehsender „RTL“ und „t-online.de“ hatten eine dpa-Meldung zum Thema auf ihren Onlineportalen aufgegriffen. Nicht nur von Stotternden selbst erhielt Sebastian Koch positive Resonanz, sondern auch von Menschen, die flüssig sprechen und sich für das Thema interessieren. „Ich glaube, dass das schon hilft, die Sensibilität zu erhöhen und den Umgang mit Stotternden zu erleichtern“, sagt er. Seines Wissens sei das der einzige Podcast, der von einem so starken Stotterer moderiert wird, wie er es ist: „Zumindest als redaktionelles Produkt kenne ich keinen.“

Und nun war also vor einer Woche das Fernsehen zu Gast. Nachts davor habe er kaum geschlafen, erzählt Koch, vermutlich habe er deshalb auch noch mehr gestottert als sonst. Doch der Dreh mit Aufnahmeleiterin Andrea Trautvetter vom SWR sei sehr angenehm gewesen, „ein extrem sensibler Umgang“. Auch sei es interessant gewesen, eine andere Form des Journalismus in der Entstehungsphase zu erleben.

Plötzlich im Mittelpunkt

In dem Beitrag ist Koch bei seiner Arbeit zu sehen – in Konferenzen und während der Aufnahme eines Podcasts. Aber wie fühlt es sich an, als Journalist plötzlich selbst im Mittelpunkt zu stehen? Koch schmunzelt: „Es war etwas ungewohnt, dass ich jetzt die Fragen habe beantworten müssen. Normalerweise stelle ich ja die Fragen.“

In der Sendung kommt auch „MM“-Chefredakteur Karsten Kammholz zu Wort. Er finde es auffallend, wie wenig sichtbar Stotternde in der Öffentlichkeit seien, erläutert er. „Wir wollen den Stotterern eine Stimme geben mit diesem Podcast.“ In der ersten Folge erörtert er gemeinsam mit Koch, „warum Stottern ein doch so viel größeres Thema in der Gesellschaft ist, als manche das glauben“. Etwa 800 000 Menschen in Deutschland haben demnach ein Stotter-Problem. Darüber werde kaum gesprochen: „Das wollen wir ändern.“

Die Gäste, die Moderator Sebastian Koch am Mikrofon empfängt, sind entweder selbst Stotternde oder setzen sich beruflich mit der Thematik auseinander. An diesem Mittwoch erscheint die zweite Folge, zu Gast ist die Heidelberger Logopädin Graciela Lozano. Danach wird der Podcast weiter im Zwei-Wochen-Rhythmus veröffentlicht. In mindesten zehn Episoden will Koch das Thema Stottern aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten.

Dass er in der Sendung als „Held am Mikrofon“ bezeichnet wird, ist Sebastian Koch fast ein bisschen unangenehm, doch freut er sich über den Erfolg des Projekts. Ziel sei es zwar gewesen, auf das Thema Stottern aufmerksam zu machen. „Aber ich hätte nicht gedacht, dass die Aufmerksamkeit gleich so extrem hoch ist.“

Ein Gast, mit dem er noch eine Episode aufnehmen wird, habe sich nach Erscheinen der ersten Folge per Mail gemeldet: „Er meinte, dass es ein toller Auftakt gewesen sei und er sich auf unser Gespräch freue.“

