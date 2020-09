Beitrag zu weniger Müll

Für viele Kinder, die ab der kommenden Woche die erste Klasse besuchen, ist das Thema wahrscheinlich nicht ganz neu: Oft erfahren sie schließlich schon in den Kitas, wie wichtig Abfallvermeidung ist. Das Bewusstsein weiter schärfen möchte die Stadt bei den 2633 Abc-Schützen. „Neben Schulranzen, Turnbeutel und Mäppchen brauchen sie ein gesundes Frühstück zur Stärkung in der Pause. Das ist am besten umweltfreundlich in einer stabilen Lunchbox verpackt, die viele Jahre genutzt werden kann und hilft, Verpackungsabfälle zu vermeiden“, betont die Verwaltung in einer Mitteilung. Deshalb verschenkt der Stadtraumservice auch in diesem Jahr eine rote Mannheim-Brotbox an alle Schulanfänger.

Durch die Aktion wolle man die Kinder dafür sensibilisieren, „dass sie selbst jeden Tag mithelfen können, Abfallberge zu reduzieren“, schreibt die Verwaltung. Für Bürgermeisterin Felicitas Kubala ist klar: Wenn alle Mannheimer Schüler ihre Mahlzeit in Brotdosen anstatt in Tüten oder Folien mit in die Schule brächten, „wird täglich jede Menge Abfall eingespart. Das ist ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz“, betont sie. Nützliche Tipps zur Abfallvermeidung gibt es auch auf der Internetseite stadtraumservice-mannheim.de unter dem Menüpunkt „Abfallberatung“. bhr

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 10.09.2020