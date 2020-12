Beitrag zur Lebensqualität

Wer in den Sommermonaten zum Essen an einem der Tische auf dem Marktplatz sitzt, kann die Grillrauch-Belastung in der Mannheimer Innenstadt an manchen Abenden direkt erleben. Wie es für die Menschen in den höher gelegenen Wohnungen sein muss, wenn dort der Qualm in die Räume zieht, das lässt sich auch von da unten ganz gut vorstellen. Das sommerliche Abendessen und überhaupt offene Restaurants sind in diesen harten Corona-Wintertagen zwar nicht mehr als eine weit zurückliegende Erinnerung. Trotzdem werden diese Tage wieder kommen. Und deshalb ist es eine gute Nachricht, dass die Stadt bald etwas tun kann zum Schutz vieler Innenstadt-Bewohner, die seit Jahren vom Grillrauch geplagt sind.

Ein Gutachten hat diese Belastung zahlenmäßig untermauert. Demnach wird der Rauch-Schwellenwert teils fast um das Doppelte überschritten – vor allem durch die Holzkohlegrills in den mehr als 20 Grillrestaurants. Gleichzeitig stehen Hersteller von extrem wirksamen Abluft-Reinigungssystemen kurz vor der Zulassung ihrer Anlagen. Diese Kombination aus dokumentiertem Problem und technischer Lösungsmöglichkeit erlaubt es der Stadt, die betroffenen Restaurants zum Einbau solcher Anlagen zu verpflichten. Die Ansiedlung neuer Betriebe ist nach einem Beschluss des Gemeinderats ohnehin ausgeschlossen.

Die Grillrestaurants gehören zur Mannheimer Innenstadt, sie sind ein wichtiges Markenzeichen. Ihr Rauch-Ausstoß muss aber in den vorgegebenen Grenzen bleiben. Neben Aspekten wie mehr Verkehrsberuhigung und mehr Aufenthaltsqualität gehört auch dieser Punkt zur Debatte um lebenswerte Innenstädte.

Für die Restaurantbetreiber sind die mehrere zehntausend Euro teuren Abluftanlagen natürlich eine gewaltige Investition. Hinter vorgehaltener Hand ist zwar oft zu hören, die – vor Corona – immer vollen Restaurants machten gewaltige Umsätze. Doch auch für sie dürften solche Investitionen wegen der Einbußen durch die Pandemie zur Unzeit kommen. Für Härtefälle müsste man daher – natürlich nach Vorlage entsprechender Geschäftsunterlagen – über Unterstützungsmöglichkeiten wie günstige Kredite oder Förderzahlungen nachdenken. Das Rathaus muss aber auf jeden Fall am Vorgehen gegen den Rauch festhalten. Eine lebenswerte Innenstadt ist im Sinne aller – auch der Restaurantbetreiber.

