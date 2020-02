Bekannte Jazzmusiker in der Kulturkirche Epiphanias

Janice Dixon und Michael Sorg: Zwei Jazzmusiker aus den USA interpretieren Songs der Beatles am Sonntag, 23. Februar, 18 Uhr, in der Kulturkirche Epiphanias (Feudenheim). Die international renommierte New Yorker Sopranistin Janice Dixon und der US-amerikanische Pianist, Sänger, Komponist und Bandleader Michael Sorg wandeln in ihrem neuesten Konzert-Programm auf den Spuren der legendären englischen Rockband.

Für das Konzert verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach am Mittwoch zwischen 13 und 24 Uhr unter Tel. 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichend aus dem Mobilfunknetz) anrufen und das Stichwort „Epiphanias“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Donnerstag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt.

