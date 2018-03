Bekannte Melodien aus Musical, Film und Pop im Capitol

Anzeige

Kevin Tarte und Band spielen am Donnerstag, 1. März, ihre Lieblingslieder. Die Zuschauer erleben den Sänger und Musicaldarsteller zusammen mit seiner Band zum ersten Mal im Capitol mit seinem Soloprogramm „Favourite Songs“. Besonderer Gast an diesem Abend mit Melodien aus Musical, Film, Pop und mehr ist der unter den Capitolern beliebte Sascha Krebs. Der „MM“ verlost für dieses Konzert dreimal zwei Karten. Wer gewinnen möchte, muss heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/ 88 46 11(0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz (ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Capitol“ sowie Name, Adresse und die Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden morgen zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen persönlich erreichbar sein. has