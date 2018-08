Bekannter Cartoonist gibt eine Signierstunde

Anzeige

Die meisten müssten den Namen Martin Perscheid schon einmal gehört haben oder sie sind zumindest schon einmal auf einen seiner Cartoons gestoßen. Er ist mit einer der bekanntesten Cartoonisten Deutschlands. Am Samstag, 11. August, kommt er in den Fantastic Store in die Tattersallstraße 8 und gibt eine Signierstunde.

Zeichnungen für Zeitungen

Seine Cartoons werden seit 1994 regelmäßig in diversen Tageszeitungen wie etwa der Frankfurter Rundschau oder der Süddeutschen Zeitung abgedruckt. Er zeichnet allerdings nicht nur für Zeitungen. In seinem Shop bietet der Cartoonist auch Bücher, Postkarten und Tageskalender an, überall spielt ein dickbäuchiger Mann mit Brille und Knollnase die Hauptrolle.