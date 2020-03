Bekenntnis und Erfahrung

Allein Gott in der Höh’ sei Ehr und Dank für seine Gnade, darum dass nun und nimmermehr uns rühren kann kein Schade.“ Letzten Sonntag haben wir dieses Lied wieder gesungen, die altbekannte Melodie ging leicht über die Lippen. Die Worte aber blieben mir im Hals stecken: „dass uns rühren kann kein Schade.“

Zuviel ist in letzter Zeit passiert. Zwei Krebsdiagnosen im engen Freundeskreis, eine zerbrochene langjährige Beziehung – ganz zu schweigen von der Tat in Hanau und der täglichen Gewalt, die unsere Welt durchzieht. Es gibt Momente, in denen mein Bekenntnis zu der Gnade Gottes mit Erfahrungen im Alltag heftig kollidiert.

Gott auf der Anklagebank

Es gibt wunderschöne Äußerungen des Vertrauens in den Psalmen: „Bei Gott allein kommt meine Seele zur Ruhe, von ihm kommt mir Hilfe. Nur er ist mein Fels, meine Hilfe, meine Burg; darum werde ich nicht wanken.“ (Psalm 62) Glücklich ist, wer solche Sätze sagen kann. Doch wer kann behaupten, dass ihm solche Sätze immer leichtfallen? Das Leben bleibt zu oft rätselhaft, unsicher und schmerzerfüllt. Wo sind dann Fels und Hilfe?

Die Psalmen malen aber auch ganz andere Bilder von Gott: „Deine Schrecken, o Gott, lasten auf mir, ich bin zerquält. Du hast mir die Freunde und Gefährten entfremdet; mein Vertrauter ist nur noch die Finsternis.“ (Psalm 88). Hier trifft Gottesbild auf Gottesbild. Woran kann ich mich festhalten?

In den Psalmen stoßen verschiedene Gottesbilder ungeschönt aufeinander. Es ist, als ob verschiedene Zeugen Gott selbst ins Kreuzverhör nehmen. Um da, wie in einem Gerichtssaal, zu einem Urteil zu kommen, müssen diese Zeugenaussagen ungehindert gehört werden. Ihre Worte werden ehrlich gewogen und auf Wahrheit geprüft. Und der, um den es geht, wird zur Rechenschaft gezogen.

Die Psalmen stellen Gott zur Rede: „Wie lange noch, Gott, soll ich sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben?“ (Psalm 13). Gott selbst sitzt auf der Anklagebank.

Bekenntnis in Demut

Vielleicht sind wir es nicht gewohnt, Gott so ins Kreuzverhör zu nehmen. Ich denke aber, dass dies ein wesentlicher Bestandteil jedes lebendigen Glaubens ist. Mit der Klage ringe ich um Beziehung zu einem Gott, den ich nicht verstehe, den ich aber nicht loslassen will. In diesem Ringen ist meine Klage kein Akt des Unglaubens, sondern Ausdruck des Glaubens, gerade dann, wenn er sonst keine Sprache findet.

Die Klagen, die sich Gott von mir gefallen lassen muss, sind nicht spekulativ oder theoretisch. Sie kommen aus meiner konkreten Lebenserfahrung. Glaube kann meine Erfahrung nicht unterdrücken.

Ich vertraue darauf, dass die Anklage mein Bekenntnis zu Gott nicht entkräften wird. Aber meine Zweifel, die ich Gott vor die Füße lege, bringen mich dazu, dieses Bekenntnis in Demut zum Ausdruck zu bringen und nicht in triumphaler Selbstgewissheit. Es ist vermutlich mehr als ein Wortspiel, dass das Kreuzverhör mit dem Kreuz des Karfreitags zusammengedacht werden kann. In meinem Ringen mit Gott bewege ich mich in den nächsten Wochen auf dieses Kreuz zu. Das ist es, was Passionszeit für mich bedeutet.

Joachim Vette

Ökumenisches

Bildungszentrum sanctclara

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.03.2020