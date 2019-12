Bekenntnis zur Klimaneutralität

Seltene Eintracht zwischen Umweltforum und Stadtverwaltung beim Thema Klimaschutz. Die Anstrengungen der Stadt, ihren Teil zur Begrenzung der Erderwärmung beizutragen, sind „vorhanden, aber bisher nicht ausreichend“ – so steht’s in der in der Beschlussvorlage V 446/2019, die Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) und Umweltdezernentin Felicitas Kubala (Grüne) in den Gemeinderat eingebracht haben. Und genauso beurteilt auch Elke Dünnhoff, Geschäftsführerin des Umweltforums, die Lage in Mannheim. Mit fünf Millionen Euro zusätzlich will die Verwaltungsspitze beim Klimaschutz jetzt mehr Tempo machen.

Selbst gesetzte Ziele nicht erreicht

Zudem soll sich der Gemeinderat in dem anstehenden Beschluss grundsätzlich zum „Erfordernis der Klimaneutralität“ bekennen. Gemäß der Vorgabe der Bundesregierung will auch Mannheim bis 2050 kein Kohlendioxid mehr erzeugen. Eine Reduzierung des Ausstoßes um 55 Prozent soll aber schon deutlich früher, nämlich 2030, Realität werden. „Das sind die Ziele, die sich die Stadt bereits vor Jahren selbst gesetzt hat“, verdeutlicht Dünnhoff das Problem. Denn: „Man könnte auch viel strengere Maßstäbe ansetzen.“

Kurz und Kubala haben deswegen den „Dringlichkeitsplan zur Beschleunigung von Klimaschutzmaßnahmen“ vorgelegt. Denn es ist bereits seit einiger Zeit klar, dass das vor rund zehn Jahren festgelegte Ziel, 40 Prozent Kohlendioxid-Einsparung bis 2020 in Mannheim (im Vergleich zum Jahr 1990) „ersichtlich verfehlt“ wird. Deswegen einen „Klimanotstand“ ausrufen wollte Kurz aber nicht da Notstand demokratisches Prozedere zumindest teilweise außer Kraft setze – ein Signal, das man gerade nicht senden wolle. Um das 40-Prozent Ziel im kommenden Jahr noch zu schaffen, hätten seit 2016 allerdings mehr als 750 000 Tonnen Kohlendioxid eingespart werden müssen – „ohne drastische Einschnitte ist das nicht möglich“, wie das Umweltforum in einer neuen Broschüre darlegt.

Mit 20 Forderungen zur Energie- und Verkehrswende will der Dachverband der Mannheimer Umweltschutzorganisationen die Richtung weisen – mit Erfolg: vieles davon steht auch im Dringlichkeitsplan von Kubala und Kurz. Und über die genannten fünf Millionen Euro hinaus listet die Stadt klimaschutz-wirksame Vorhaben für rund 29 Millionen Euro pro Jahr auf – vom Ausbau der Solarenergie (ca. eine Million) bis zur Umstellung der Straßenbeleuchtung auf stromsparende LED-Lampen (5,74 Millionen). Zwar seien die Stadt selbst nur für rund drei bis fünf Prozent der Treibhausgase verantwortlich, man wolle aber als Vorbild für Unternehmen und Bürger handeln.

Denn es habe sich in früheren Jahren durchaus beim Klimaschutz etwas bewegt in Mannheim, wie Elke Dünnhoff erläutert. Dem stark angewachsenen Verkehr sei es aber geschuldet, dass die Menge an ausgestoßenem Kohlendioxid nach anfänglichen Erfolgen nicht deutlicher zurückgeht. Die FDP im Gemeinderat fragt in diesem Zusammenhang, wieviele In- und Auslandsflüge der Oberbürgermeister, die Bürgermeister und Verwaltungsmitarbeiter insgesamt in den letzten Jahren in Anspruch genommen haben, und wie viel CO2 und Stickoxid der Fuhrpark der Stadtspitze und die städtische Fahrzeugflotte insgesamt erzeugt. Eine Antwort aus dem Rathaus steht noch aus. Stadtrat Volker Beisel: „Wenn wir Klimaneutralität anstreben, müssen die Ausgangswerte transparent kommuniziert werden.“

Info: Klima-Bestandsaufnahme des Umweltforums: bit.ly/2LFFuUe

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.12.2019