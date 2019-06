Beklemmende Gedanken an Bunker

20 Jahre Schillertage: „Da haben wir viel Grund zum Feiern“, freut sich Juliane Hendes. Die Dramaturgin der diesjährigen Schillertage berichtet von den ersten Besichtigungen des Goetheplatzes und insbesondere des unterirdischen Bunkers bei der Planung des Schillertage-Festivalzentrums: „Es wäre doch toll, dort unten Tanznächte zu veranstalten.“

Aus der Idee entstanden die „Bunkerpartys“, bei denen ab Donnerstag namenhafte DJs im Bunker auflegen. Die Leipziger Künstler Kai-Hendrik Windeler und Sven Bergelt „definieren Räume und Orte neu und verschieben vertraute Sichtweisen,“ so die Grundidee hinter ihrem Konzept des Festivalzentrums. Dem steht allerdings die Geschichte gegenüber, dessen ist sich auch die Dramaturgin Hendes bewusst: „Ein Bunker wie dieser erzählt ja allein durch seine Existenz viele Geschichten. Von seinem jetzigen Theaterleben, aber natürlich auch von den Zeiten davor.“

Das sieht auch Hedwig Fischer so und fragt: „Ist das wirklich ein geeigneter Ort für eine Party?“ Sie hadert mit der Location, mit dem Bunker als solchen. Sie ist eine begeisterte Theatergängerin, auch bei den Schillertagen wird sie zahlreiche Veranstaltungen besuchen. Aber was den Bunker betrifft, da hat sie eine klare Meinung: „Ich geh da nicht rein, mich kriegt da keiner mehr rein.“

„Mich kriegt da keiner mehr rein“

Dabei hat der Bunker für sie noch eine andere, gute Seite: „Wir waren im Bunker, und das war gut.“ Nur, das war 1943. Als der Zweite Weltkrieg begann, war sie drei Jahre alt. Sie wohnte damals mit ihren Eltern in der Richard-Wagner-Straße. Bereits ein Jahr später fielen die ersten Bomben auf Mannheim. Doch ihre Wohnung war nicht der sicherste Ort bei weiteren Bombenangriffen, der nächste Bunker lag zu weit weg. Die Familie verbrachte daher viel Zeit in der Wohnung der Großeltern in U 6, 18, dort befand sich ein Bunker direkt gegenüber: Der unter dem Goetheplatz, dort wo heute das Nationaltheater steht. Und an die Zeit in der Wohnung der Großeltern, an die Fliegeralarme und an die Zeit im Bunker erinnert sich Hedwig Fischer noch sehr genau: „Wir sind nachts voll angezogen ins Bett gegangen“, erzählt sie, ihre Mutter hätte eine Tasche gepackt gehabt mit den nötigsten Dingen, wie Papiere. Und da war noch etwas von Bedeutung: „mein Teddy!“ Zu dem hatte sie schon damals eine ganz besondere Beziehung: „Teddy war immer bei mir, ich war nie ohne ihn, und er nie ohne mich.“ „Wenn die Sirene geheult hat, sind wir gerannt“, erzählt sie.

Ihre Mutter hatte Angst, in dem Chaos und Getümmel bei der Flucht in den Bunker das Kleinkind zu verlieren und band ihre Tochter mit einem Seil an sie. Jedoch war Hedwig Fischer nicht die letzte Angebundene in der Seilschaft. Das Seil ging noch weiter und mit einem zarten Lächeln ergänzt sie: „Angebunden an mir war mein Teddy.“ So rannten sie bei Alarm über die Schienen „schnellstens in das Loch“, das war der Bunkereingang an der Ecke Hebelstraße/Ring.

„Alles rannte“, erinnert sie sich, es sei ein riesiges Gedrängel gewesen. Im Bunker gab es kleine Kabuffs, es war sehr eng und dunkel. Aber: „Man konnte sich hinsetzen. Im Bunker habe ich mich sicher gefühlt.“ Die Angst war dennoch ihr ständiger Begleiter damals: „Was erwartet uns, wenn wir wieder draußen sind?“ In der Enge des Bunkers war die Luft zudem sehr schlecht, zu viele Menschen waren zusammen.

Alle Puppen und Stofftiere kaputt

„Zuhause hatten wir einen tiefen Keller. Aber auch der roch nicht gut.“ Auch sie ereilte das Schicksal fast aller Mannheimer: Nach einem Angriff war ihr Zuhause in der Richard-Wagner-Straße ausgebombt. „Dreiviertel unserer Wohnung war zerstört. Eine Kommode und der Küchenschrank blieben übrig. Ich sehe heute noch vor mir, wie sie den Küchenschrank aus den Trümmern abgeseilt haben.“

Und irgendwo lag auch ihr völlig zerstörtes Kinderzimmer mit all ihren Spielsachen. „Ich war traurig, dass mein ganzes Kinderzimmer kaputt war, meine Puppen, meine Stofftiere, die hat es alle erwischt.“ Doch eines ist ihr geblieben: „Mein Teddy war noch da!“ Und noch etwas ist geblieben: Angst, Panik und Alpträume. „Ich habe heute noch eine scheiß Angst vor Flugzeugen, das Brummen....“

Sie träumt noch immer davon: „Flugzeuge kommen durch die Decke, legen sich auf mich und erdrücken mich.“ Und sie hat Angst vor Kellern: „Kellergeruch löst heute immer noch Angstgefühle bei mir aus.“ Sie geht in keinen Keller mehr, egal, wie er riecht. Und damit kommt auch die Bunkerparty definitiv für sie nicht in Betracht, auch wenn sie vielleicht nicht zur Zielgruppe der Veranstaltung gehört, wie sie lachend anmerkt. Für sie sind es einfach „andere Gefühle“, die sie mit dem Bunker verbindet. Und dennoch: „Ich finde es schon gut, dass da heute gefeiert wird“, so ihr Bekenntnis: „Ich begrüße die friedliche Nutzung, das ist allemal besser, als ihn als Bunker nutzen zu müssen.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.06.2019