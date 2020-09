„Belächelt zu werden, das hat mich angespornt“

„Mach erst mal deinen Abschluss, dann sehen wir weiter.“ Das bekam Benjamin Fuchs zu hören, als er seinen Lehrern an der Kaiserslauterner Barbarossa-Hauptschule eröffnete: „Ich möchte Schulleiter werden.“ Dass sie ihn „belächelt“ hätten, „hat mich angespornt“, erzählt er dem „MM“. Was folgt, ist ein schnurgerader Weg zum Ziel: Hauptschulabschluss, Abitur, Studium, Referendariat. Er wird Realschullehrer in Rottweil, stellvertretender Schulleiter in Bad Wimpfen. Und jetzt Schulleiter der Kerschensteiner Gemeinschaftsschule (GMS) auf der Schönau.

Zwischenzeitlich kehrte Fuchs noch einmal an seine „alte“ Hauptschule zurück. Nach dem Abitur machte er dort ein Freiwilliges Soziales Jahr, hospitierte im Unterricht, leitet AGs. Da belächelten ihn die Lehrer nicht mehr. Sie freuten sich, dass er seinen Weg geht, es ihnen gezeigt hat.

Seit wenigen Wochen ist der 30-Jährige in Mannheim, gut ein Jahr nach dem Weggang von Christine Senger. Man hat den Eindruck: Er ist angekommen. Vater und Mutter waren Arbeiter, das prägt: Der alleinstehende Pfälzer, der in Haßloch lebt, wollte immer auf eine „Brennpunktschule“ – eine wie die, die er selbst besucht hat. Wollte Kindern helfen, die es schwerer haben als andere.

Dass der Lehrer für Biologie und evangelische Theologie erst in Rottweil und in Bad Wimpfen landete, lag am Land Rheinland-Pfalz. Trotz eines herausragenden Staatsexamens bekam er dort keine Stelle und nahm die weiten Wege zu seinen Arbeitsstätten in Baden-Württemberg in Kauf. Der Unterricht in den beiden eher beschaulichen Städten, sagt er, sei „eine schöne Erfahrung“ gewesen. Aber die Tätigkeit in einer sozial herausfordernden Umgebung „ist eher meins“.

Froh über Start

Deshalb brauchte Fuchs nicht lange zu überlegen, als er die Stellenausschreibung der Kerschensteiner Gemeinschaftsschule entdeckte. Zumal sie einen guten Ruf in der ganzen Region hat und für Schlagzeilen sorgte, als sie es vor zwei Jahren in die Endrunde des renommierten Deutschen Schulpreises schaffte. So kam es, dass der Pfälzer nach nur einem Jahr als Stellvertreter in Bad Wimpfen nach Mannheim in die Leitungsposition wechselte.

Vom Konzept der GMS ist er überzeugt. Jedem einzelnen Schüler gerecht zu werden, seine Stärken und Talente fördern: Das kann er seiner Ansicht nach in der 2012 in Baden-Württemberg neu eingeführten Schulart wegen der besseren Ausstattung eher verwirklichen als in einer Realschule.

Natürlich sorge Corona für einige Nachteile – zum Beispiel, weil jahrgangsübergreifende AGs nicht möglich seien. Das sei zwar schade, aber das gesamte Kollegium sei vor allem „dankbar, dass der Regelbetrieb wieder möglich ist“. Überhaupt ist er mit seinem Team sehr zufrieden. Wegen einer Sache wird der gebürtige Lauterer aber erneut belächelt: Wer ist hier schon Fan des FCK . . .

