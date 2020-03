Belästigung am Hauptbahnhof

Ein alkoholisierter 26-Jähriger hat in der Lindenhof-Unterführung am Mannheimer Hauptbahnhof eine bislang unbekannte Geschädigte belästigt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fasste der Deutsche der Unbekannten am Samstag gegen fünf Uhr morgens an das Gesäß. Die Geschädigte meldete den Vorfall und gab eine detaillierte Personenbeschreibung des Täters ab.

Kurze Zeit später erkannten die Beamten den 26-Jährigen an der Straßenbahnhaltestelle vor dem Hauptbahnhof und nahmen ihn nach einem kurzen Fluchtversuch vorläufig fest. Anschließend wurde der alkoholisierte Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Da die Geschädigte nicht wie vereinbart ihre Personalien an der Wache am Hauptbahnhof hinterlassen hatte, wird sie gebeten, sich unter der Rufnummer 0721/12 01 60 bei der Bundespolizei zu melden. pol/soge

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.03.2020