Beleidigende Schmierereien in der Innenstadt

Mannheim.In den Quadraten haben ein oder mehrere Täter zwischen Freitagabend, 18 Uhr, und Montagmorgen, 8 Uhr, auf der Ebene 11 des Parkhauses in R 5 Wände und Säulen beschmiert. Ein Mitarbeiter hatte die teilweise beleidigenden Schriftzüge und Signaturen in gelber, schwarzer und grüner Farbe am Montagmorgen entdeckt. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen zu den Tätern beim Polizeirevier Innenstadt telefonisch unter 0621/125 80 zu melden.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 02.02.2021