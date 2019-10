Beliebte Arien helfen Sängern

Mozarts „Salzburger Sinfonie“ mit dem langjährigen Ersten Konzertmeister Robert Frank als Solist erklingt zum Auftakt: Zu einem hochkarätigen Benefizkonzert mit bekannten Solisten, Stipendiaten und dem Nationaltheater-Orchester lädt am Sonntag, 27. Oktober, um 11 Uhr der Richard-Wagner-Verband ins Opernhaus des Nationaltheaters ein. Schirmherr ist Stadtrat Achim Weizel. Der Richard-Wagner-Verband will dem Theater „in der schwierigen Phase des Umbaus zur Seite stehen“, so Vorsitzende Monika Kulczinski. Da man für den Bau selbst nichts beisteuern könne, da dies nicht zum Verband passe, habe man sich die Unterstützung der Internationalen Opernstudios verschrieben – eine spezielle Mannheimer Einrichtung zur Förderung junger Gesangstalente.

Hochkarätige Solisten

Zahlreiche beliebte und hochkarätige Ensemblemitglieder sowie Stipendiaten des Verbandes wie Selina, Ke Jiang, Ji Yoon, Ilya Lapich, Julia Pastor, Juraj Holly, Sabine Vinke, Astrid Kessler, Joachim Goltz, Florian Marignol, Jaewon Jung oder Iris Marie Soyer und Tatjana Kallmann werden aus dem Vormittage ein Fest der Stimmen für den guten Zweck machen. Auf dem Programm stehen bekannte Arien und Duette, darunter „Elsas Traum“ oder die Gralserzählung aus Wagners „Lohengrin“, „Dein ist mein ganzes Herz“ aus Lehars „Land des Lächelns“, „Ach ich hab sie ja nur“ aus Millöckers „Bettelstudent“, das Schäferlied aus Offenbachs „Orpheus“ sowie mehrere Titel aus der „Fledermaus“ von Johann Strauß, aus Mozarts „Zauberflöte“ oder Puccinis „La bohème“ oder „La Traviata“.

Karten zu 36 und 26 Euro sind über die Kasse des Nationaltheaters (Tel. 0621/1680-150) sowie an der Tageskasse erhältlich.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.10.2019