Beliebte Respektsperson

Er kämpfte immer für das Polizeimusikkorps, war Schirmherr des Polizeichors: Es hätte ihm gefallen, dass von ihnen der letzte musikalische Gruß kam – bei der würdevollen und doch sehr persönlichen Trauerfeier für Willi Menz in der Christuskirche. Zuvor war der von 1971 bis 1988 amtierende Polizeipräsident, der vor einer Woche im Alter von 96 Jahren gestorben war, im engsten Familienkreis in seinem Heimatort Wallstadt beigesetzt worden.

Menz hatte sich mit zunehmendem Alter aus der Öffentlichkeit zurückgezogen – gleich mehrere Redner machten dies zum Thema. Einen ehemaligen Polizeipräsidenten, so zitierte Bloomaul-Ordenskanzler Klaus van Ackern in sehr bewegenden Worten aus einem Gespräch mit Menz, wolle und solle man nicht im Rollstuhl sehen. Denn er war eben Respektsperson – „eine Respektsperson mit Autorität, aber mit einem ganz weichen Herz“, so van Ackern.

Und daher kamen dann doch viele Freunde und Wegbegleiter in die Christuskirche, um von ihm endgültig Abschied zu nehmen. „Er war einer von uns“, so der evangelische Dekan Ralph Hartmann. Er fand sehr tröstende Worte für die Hinterbliebenen und charakterisierte zugleich treffend den von enormem Fleiß und Zielstrebigkeit gekennzeichneten Lebensweg des Verstorbenen, den Menschlichkeit und Freundlichkeit ebenso wie eine klare Haltung, Sendungsbewusstsein sowie akribisches Verantwortungsgefühl ausgezeichnet hätten. „Er hat sein Leben in den Dienst der Gemeinschaft gestellt“, so Hartmann.

„Die Stadtgesellschaft nimmt Abschied von einem großen Mannheimer“, würdigte Erster Bürgermeister Christian Specht den verstorbenen. Menz sei „eine beeindruckende Persönlichkeit mit stets offenen Augen und Herzen“ und „einer der beliebtesten Mannheimer“ gewesen.

„Beispiel für Bürgernähe“

Specht schilderte aber auch ein persönliches Erlebnis, das zu Menz passt. Als er das Amt des Verbandsdirektors des Raumordnungsverbandes übernommen habe, so Specht, habe Menz um ein Gespräch gebeten, sei mittags gekommen – und erst abends gegangen. „Er wollte alles wissen, hat präzise nachgefragt, es war lehrreich und ungemein beeindruckend“, so Specht. Schließlich wirke der in der Ära Menz geprägte Geist der bürgernahen Polizei bis heute weiter, sagte er dankbar.

„Ein leuchtendes Beispiel für Bürgernähe“ nannte auch Polizeipräsident Andreas Stenger den früheren Präsidenten. Menz, zunächst leidenschaftlicher und erfolgreicher Ermittler, habe dank „herausragender Charaktereigenschaften eine Bilderbuchkarriere in der Polizei absolviert und außerordentlich viel geleistet“, so Stenger; „Er war ein Glücksgriff, mit brillantem Sachverstand und den Menschen zugewandt“.

„Er hat uns geprägt“, fasste Klaus van Ackern dankbar zusammen, wie sehr sich Menz mit seiner ganzen Persönlichkeit, mit feinem Humor, großer Hilfsbereitschaft und Verantwortungsgefühl für den Bloomaulorden engagierte. Auch die „Periode des Leids“ habe er letztlich mit der ihm eigenen Disziplin ertragen.

Knut Feldmann trauerte für den Rotary Club Mannheim-Kurpfalz um Menz, der sich „mit Herz, Freude, Leidenschaft und großer Menschenkenntnis“ der sozialen Projekte des Clubs angenommen habe: „Er entsprach dem Idealbild des Rotariers und hat den Club entscheidend mitgeprägt“, so Feldmann.

