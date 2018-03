Beliebtes Eissportzentrum

Anzeige

Die Eislauf-Saison 2017/2018 ist im Eissportzentrum Herzogenried zu Ende gegangen. Ab Mitte Oktober 2018 können alle Eissportfans dann wieder „rauf auf’s Eis“. Rückblickend auf die seit dem 14. Oktober 2017 eröffnete Eislaufsaison spricht Bernd Haase, Sachgebietsleiter Sportstättenbetrieb beim Fachbereich Sport und Freizeit, von einer „guten Saison“. Rund 108 000 Besucher sind in der Wintersaison gekommen. 1700 und somit die meisten Gäste an einem Tag wurden am Dreikönigstag, dem 6. Januar, auf dem Eis gezählt.

Dass die Besucherzahlen im Eissportzentrum gegenüber dem Vorjahr um 17 Prozent gestiegen sind, begründet Haase in einer Mitteilung aus dem Rathaus: „Wir denken, dass wir unsere Angebote bezüglich der unterschiedlichen Ziel- und Nutzergruppen sowie der Öffnungszeiten gut weiterentwickelt haben.“

Neben den Mannheimer Sportvereinen, die mit 17 000 Sportler die Eishalle für ihr Vereinstraining nutzten, besuchten auch Schulen mit rund 7600 jungen Besuchern die Eishallen im Rahmen des Schulunterrichts.