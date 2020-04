Bemalte Steine sollen Hoffnung spenden

Die Konfirmandengruppe der Evangelischen Gemeinde Feudenheim legt bunt bemalte Steine als Hoffnungszeichen am Rand von Spazierwegen am Bürgerpark und dem Feudenheimer Feld sowie an anderen öffentlichen Orten aus. Sie erinnern an den weggerollten Stein am Grab Jesu. Seit Palmsonntag können sie gefunden und weitergegeben werden. Der Stein, so die biblische Erzählung, war weggerollt und das Grab leer – ein Symbol dafür, dass Gottes Liebe stärker ist als der Tod. Bunt bemalte Steine als Hoffnungszeichen können von allen, die sich an dieser Aktion beteiligen wollen, bemalt und gestaltet werden. Auf der Rückseite sollte „#stärkeralsdertod“ stehen. Unter diesem Hashtag finden sich im Internet einige Gestaltungsvorschläge. Die Idee setzte Vikar Johannes Vortisch mit einem Team um: „Wer einen der Steine findet, kann ihn behalten oder an andere weitergeben“, sagt Vortisch. red/lok

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.04.2020