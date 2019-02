Ben Glassberg und Marianna Shirinyan bei Akademiekonzert

Die armenische Pianistin Marianna Shirinyan und der junge britische Dirigent Ben Glassberg treten am Montag und Dienstag, 11. und 12. Februar, jeweils um 20 Uhr beim 5. Akademiekonzert mit dem Nationaltheaterorchester im Mozartsaal des Rosengartens auf. Shirinyan – in Skandinavien schon mit Preisen überhäuft – ist eine feste Größe auf internationalen Festivals und in Konzertsälen Europas. Glassberg ist studierter Percussionist und Gewinner des Internationalen Dirigentenwettbewerbs Besançon 2017. Das Programm schlägt einen großen Bogen vom 18. bis ins 20. Jahrhundert: über Beethoven und Mozart bis Concert Românesc. Für das Konzert am Dienstag (12.) verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 anrufen (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz), das Stichwort „Akademiekonzert“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Montag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt und müssen erreichbar sein. red/lok (Bilder: Canetty-Clark, Lund)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 08.02.2019