Benefizkonzert des Wagner-Verbandes in der Christuskirche

Mit einer großen, festlichen Operngala in der Christuskirche will der Richard-Wagner-Verband den Sängernachwuchs des Nationaltheaters unterstützen. Dazu musizieren in der Christuskirche am Samstag, 4. Mai, um 19 Uhr das Orchester und renommierte Solisten des Nationaltheaters wie Nikola Hillebrand, Thomas Berau, Juraj Holly, Jelena Kordic, Eunju Kwon und Evez Abdulla unter der Leitung von Generalmusikdirektor Alexander Soddy und an der Orgel Johannes Michel. Dabei erklingen Werke von Richard Wagner, Giuseppe Verdi, Georges Bizet und Giacomo Puccini. Dafür verlost der „MM“ dreimal zwei Tickets. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Christuskirche“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden morgen zwischen 14 und 15 Uhr telefonisch benachrichtigt. Wer kein Glück hat: Eintrittskarten gibt es für 35 Euro im Vorverkauf unter Telefon 0621/89 34 17 sowie an der Abendkasse. pwr

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.04.2019