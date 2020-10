Benefizkonzert für Mannheimer Frauenhaus

Mannheim.Im Rahmen der Mannheimer "einander.Aktionstage" veranstaltet die Musikhochschule am heutigen Sonntag ein Benefizkonzert zu Gunsten des Vereins Mannheimer Frauenhaus in der Epiphaniaskirche in Feudenheim. Ab 17 Uhr spielen Studierende der Klavierklasse von Ok-Hi Lee und Rudolf Meister Stücke von Mozart, Schuhmann und Balakirev. Das Konzert steht unter der Schirmherrschaft von Landtagsabgeordneten Boris Weirauch. Der Verein Frauenhaus setzt sich gegen jegliche Gewalt an Frauen und Kindern aktiv ein. In seinen beiden Einrichtungen, dem Frauenhaus und dem Fraueninformationszentrum (FIZ), erhalten Frauen und ihre Kinder Schutz und Unterstützung in Form von Einzelgesprächen und im Umgang mit Behörden. Eine Voranmeldung ist coronabedingt zwingend erforderlich, mit Angaben von Name, Adresse, Telefonnummer und Mailadresse unter ticket@muho-mannheim.de.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 18.10.2020