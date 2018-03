Anzeige

Alexander Galushkin, der Solist des Abends, ist in Alma Ata/Kasachstan geboren, hat in seiner Heimat studiert und zahlreiche Preise gewonnen. Seit 2001 lebt er in Deutschland, ist stellvertretenden Konzertmeister des SAP-Sinfonieorchester und lehrt an der Musikschule des Odenwalds. In seinem Violinkonzert a-Moll opus 53 stellt Antonin Dvorák dem üppigen Orchesterklang immer wieder die lyrischen Kantilenen der Solovioline gegenüber, am schönsten im Mittelsatz Adagio ma non troppo, ehe Galushkin im Allegro giocoso-Finale seinem beachtlichen Virtuosentum die Sporen gab. Viel Applaus für den Solisten, die sorgsam begleitende Dirigentin und das tüchtige Orchester.

Ein gewaltiger Prüfstein für das ambitionierte Laienorchester war dann die Sinfonie Nr. 1 c-Moll opus 68 von Johannes Brahms – ein Werk, um das der Meister 14 Jahre lang gerungen haben soll. Von dem heroischen Kopfthema an durchmaß Johanna Weitkamp den ersten Satz mit den zahlreichen Takt- und Stimmungswechseln, dem das herrliche Andante sostenuto mit den schönen Holzbläsersoli (Oboe, Klarinette) folgte. Überhaupt offenbarten die vielfach geforderten Instrumentalsolisten und die wuchtigen Blechbläserformationen durchaus professionelle Qualität. Allenfalls fehlte den schwierigen Streicherpassagen bisweilen die Präzision professioneller Orchester.

Der anhaltende, starke Beifall war jedenfalls hoch verdient.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.02.2018