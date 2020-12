Beratung durch MVV vorerst nur online

Mannheim.Wegen der Pandemie stellt die MVV ab 16. Dezember die persönliche Beratung in seinen beiden Kundenzentren, E.forum am Luisenring und MVV Nachbarschaftsoase auf Franklin, „bis auf Weiteres“, ein. Kunden können ihre Berater online, per Mail (kontakt@mvv.de) oder Telefon erreichen. Der Selbstbedienungsbereich im E.forum mit Kassenautomaten ist montags bis samstags, 6.30 bis 20 Uhr, geöffnet. Die Service-Hotline für alle (0621/37 70 55 55) und für Gewerbekunden (0621/37 70 77 77) ist montags bis freitags, 8 bis 20 Uhr, besetzt.

