Beratung für Blinde

Der Badische Blinden- und Sehbehindertenverein (BBSV) bietet in den kommenden Wochen Schulungen und Beratung für alle blinden und sehbehinderten Menschen an. Die Veranstaltungen drehen sich rund um die Themen Blindheit und Sehbehinderung und sind kostenlos. Auch Angehörigen und Freunde können an den Schulungen teilnehmen.

Die zusätzlich zu der allgemeinen Beratung regelmäßig angebotenen Beratungen decken die verschiedensten Themen ab: Am heutigen Donnerstag findet ab 15 Uhr die „Langstocksprechstunde“ statt. Morgen geht es ab 10.30 Uhr um Führhunde und am Montag, 4. Februar, ab 10.30 Uhr um Sehbehinderung mit Diabetes.

Immer mittwochs findet außerdem jeweils ab 10.30 Uhr eine Beratung zu Hilfsmitteln für Blinde und Sehbehinderte statt. Am Donnerstag, 7. Februar, geht es ab 10.30 Uhr wiederum um die berufliche Orientierung.

Das komplette Programm und weitere Informationen sind unter Telefon 0621/40 20 31, Fax 0621/ 40 23 04 oder per E-Mail an info@bbsvvmk.de erhältlich. mics

