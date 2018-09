Beratung für Händler

Im Rahmen des Dialogprojekts „Handel 2030“ ist gestern ein landesweites Projekt in Mannheim gestartet. Zum Schwerpunkt „Digitalisierung in Einzelhandel“ gab es im Technologiezentrum Mafinex eine Workshop-Reihe des Wirtschaftsministeriums. In insgesamt fünf regionalen Themenworkshops werden Zukunftsfragen des baden-württembergischen Handels erörtert. Dazu gehören die Digitalisierung, die Fachkräftesicherung und -qualifizierung, die Zukunft der Innenstädte, die Nahversorgung sowie rechtliche Rahmenbedingungen des Einzelhandels.

Ziel des Dialogprojekts und der regionalen Themenworkshops ist es, Maßnahmen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Einzelhandels auf Landesebene zu erarbeiten. Das hat das Ministerium mitgeteilt.

„Der Einzelhandel als eine unserer wichtigsten Branchen steht vor großen Herausforderungen. Die Digitalisierung treibt die Unternehmen derzeit um“, sagte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut über das Programm. „Mit unseren Themenworkshops im Rahmen des Dialogprojekts ‚Handel 2030‘ leisten wir einen wichtigen Beitrag für den Austausch vor Ort und dazu, den Einzelhandel zu stärken und zukunftsfähig zu machen.“

Wachsende Online-Angebote

Im ersten Workshop „Digitalisierung in Einzelhandel“ wurden gestern im Mafinex aktuelle Themenschwerpunkte der digitalen Transformation des Einzelhandels erarbeitet und diskutiert. So wurde erörtert, wie der Handel auf ein verändertes Konsumverhalten und neue Nachfragestrukturen richtig reagieren und Schritte zu einem angepassten, digitalen Geschäftsmodell ergreifen kann. Dazu gehöre, neben der Nutzung der Potenziale des überdurchschnittlich wachsenden Online-Handels, die Verwendung digitaler Werkzeuge und die Transformation von Unternehmensprozessen in digitale Infrastrukturen.

An dem Workshop nahmen Vertreterinnen und Vertreter des Handelsverbands, des Industrie- und Handelskammertages, der kommunalen Spitzenverbände, des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbands, der Gewerkschaft ver.di, des Verbands der Mittel- und Großbetriebe des Einzelhandels Süd sowie von Unternehmen und betrieblichen Interessenvertretungen der Branche teil. red

