Beratung zu Lehrstellen

Auch 2020 sollten die „Last-Minute-Ausbildungstage“ wie gewohnt stattfinden. Aufgrund der aktuellen Situation allerdings nicht in den Räumlichkeiten der Agentur für Arbeit, sondern an der Hotline. Bei der „Last-Minute-Ausbildungswoche“ vom 6. bis 10. Juli sind Berater von Montag bis Freitag zwischen 10 und 15 Uhr für Fragen rund um die Berufsausbildung telefonisch erreichbar und informieren über Chancen auf dem Ausbildungsmarkt.

Im Auftrag der Ausbildungsoffensive Mannheim - einer Kooperation von Stadt, Agentur für Arbeit, Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar (IHK) und Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald (HWK) bietet die Last- Minute Ausbildungswoche Beratung und Hilfe für alle Jugendlichen, die sich für eine duale Ausbildung interessieren und bisher keinen Ausbildungsplatz gefunden haben.

Die Chancen, noch einen Ausbildungsplatz für 2020 trotz aller Rahmenbedingungen zu finden, stehen sehr gut. Denn auch in diesem Jahr konnten zahlreiche Ausbildungsstellen mangels Bewerbern noch nicht besetzt werden. Derzeit sind noch mehr als 2200 Ausbildungsplätze in der Rhein-Neckar-Region (alleine in den Agenturbezirken Mannheim, Stadt Heidelberg, Schwetzingen, Weinheim, Stadt Ludwigshafen) offen. Welche dies aktuell sind, zeigen Listen, die eingesehen werden können.

Alle offenen Ausbildungsstellen sind abrufbar, unter:

- Die Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit.

- IHK Lehrstellen Börse

- Lehrstellenbörse der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald red

© Mannheimer Morgen, Montag, 06.07.2020