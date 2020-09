Beratung zu Stadteingang

Mannheims östlicher Stadteingang ist Thema der Sitzung des Gemeinderats-Ausschusses für Umwelt und Technik an diesem Dienstag. Das Gremium tagt von 16 Uhr an im Ratssaal des Stadthaus N 1. Das Gremium soll für die Fläche zwischen Augustaanlage, Schubertstraße, Nietzschestraße und Schleiermacherstraße einen neuen Bebauungsplan aufstellen. Auf der Fläche steht das ehemalige Verwaltungsgebäude der Mannheimer Versicherung (Augustaanlage 65-67). Der derzeitige Eigentümer, die Argon-Gesellschaft aus Stuttgart, will dort gemeinsam mit Unica Immobilien aus München einen neuen Gebäudekomplex bauen. Er besteht aus Wohnungen, Büros und einem Mittelklasse-Hotel. Sieger des ausgelobten Architektenwettbewerbs war die BSS Architekten GbR aus Nürnberg.

Weitere Themen sind am Dienstag die sogenannte Forsteinrichtung 2020–2029 für den Mannheimer Stadtwald und die Biotopverbundplanung Mannheim-Nordwest. Außerdem stehen Maßnahmengenehmigungen auf der Tagesordnung, etwa der Umbau eines Teilbereichs des Nachbarschaftshauses Rheinau zur Kindertagesstätte. Es geht hier unter anderem um die Begrünung und die Herstellung eines barrierefreien Zugangs. Weitere Themen sind die Sanierung der Flachdächer im Eissportzentrum Herzogenried und die Sanierung der Umkleide der Sportanlage Franklin. see

