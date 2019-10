Berauscht unterwegs

Der Fahrer eines E-Tretrollers ist am frühen Dienstagmorgen in der Mannheimer Innenstadt von der Polizei gestoppt worden. Der 30-Jährige fiel gegen 3.45 Uhr den Beamten auf dem Luisenring, in Richtung Kurpfalzbrücke fahrend, auf. Nach Angaben der Polizei fuhr er starke Schlangenlinien und benötigte für seine Fahrt zwei Fahrspuren. Er wurde in Höhe des Quadrats K 7 gestoppt und kontrolliert. Beim Anhalten konnte der Mann nur schwer sein Gleichgewicht halten. Er roch intensiv nach Alkohol. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,2 Promille. Zudem waren deutliche Anzeichen für Drogenkonsum erkennbar. Ein Drogentest reagierte positiv auf Haschisch. Bevor er zum Polizeirevier transportiert wurde, fanden die Beamten in der Tasche des Mannes zwei Ecstasy-Tabletten.

30-Jähriger schwankt stark

Am Polizeirevier angelangt, mussten die Beamten den 30-Jährigen beim Aussteigen sowie beim Betreten des Dienstgebäudes stützen, da er stark schwankte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Da der Mann aus Argentinien über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, behielt die Polizei eine Sicherheitsleistung ein, bevor er wieder auf freien Fuß entlassen wurde. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Drogenbesitzes ermittelt. bhr/pol

