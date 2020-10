Bereich um Ebert-Brücke an Montag mit einem Fahrstreifen

Mannheim.Die Stadt Mannheim kündigt für mehrere Tage Sperrungen und Umleitungen im Bereich der Friedrich-Ebert-Brücke an: Aufgrund von vorbereitenden Tiefbauarbeiten für einen Neubau an der Friedrich-Ebert-Straße/Ecke Schafweide sei eine „geänderte Verkehrsführung für den PKW-, Rad- und Fußgängerverkehr erforderlich“. Von Montag, 26. Oktober, bis Freitag, 30. Oktober, entfällt auf der bisherigen zweispurigen Straße die rechte Fahrspur in Fahrtrichtung Friedrich-Ebert-Brücke, heißt es in der Information der Pressestelle. „Um die Verkehrsbeeinträchtigungen im Straßenverkehr möglichst gering zu halten, wurden die Arbeiten bewusst in die Herbstferien gelegt“, teilt die Stadt weiter mit. Die Tiefbauarbeiten im Bereich der Geh- und Radwege dauern laut der Mitteilung noch mehrere Wochen. Daher sei im direkten Umgebungsbereich eine Umleitung für den Rad- und Fußgängerverkehr eingerichtet worden. „Somit bleiben auf beiden Seiten über die Friedrich-Ebert-Brücke die Rad- und Fußwege erhalten“, schreibt die Stadt und hofft auf das Verständnis der Mannheimer.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 25.10.2020