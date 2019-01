Bericht über Arbeit im Ausland

Zur vierten Veranstaltung der Reihe „Global Citizens“ lädt der Stadtjugendring ins Café des Jugendkulturzentrums „Forum“ an der Neckarpromenade 46 ein: Am Mittwoch, 16. Januar, steht ab 19 Uhr der aus der Elfenbeinküste stammende Amani Koffi Désiré Kanga im Mittelpunkt. Seit September 2018 absolviert er einen Bundesfreiwilligendienst beim Entwicklungspädagogischen Informationszentrum in Reutlingen. Im Gespräch berichtet er in Mannheim von seinen Schwerpunktthemen globales Lernen und Bildung für nachhaltige Entwicklung. Bei „Global Citizens“ sollen junge Erwachsene lernen, ihren Auslandsaufenthalt zu organisieren. bl

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.01.2019