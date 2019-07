Berliner Artistenschule zu Gast im Pfeifferswörth

„Spin! Das neue Varieté“ – so lautet der Titel der Absolventenshow der staatlichen Artistenschule Berlin, die am Samstag, 20. Juli, im Zelt des Mannheimer Zirkus Paletti (Im Pfeifferswörth 28a) zu Gast ist. Alles dreht sich bei dieser Show, die um 20 Uhr beginnt. Die Artisten sind laut Ankündigung „immer in Bewegung. Verrückte Ideen, waghalsige Artistik und mitreißende Musik werden versponnen“. Der „MM“ verlost dafür dreimal zwei Karten. Einfach am Freitag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Paletti“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Montag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt und müssen dabei persönlich erreichbar sein. imo

