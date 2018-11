Berühmte Frau an seiner Seite

Sie war viel mehr als nur die Frau an seiner Seite: Charlotte Schiller, die Ehefrau des berühmten Dichters. Bereits zum zweiten Mal laden die Reiss-Engelhorn-Museen mit der Goethe-Gesellschaft am 25. und 26. November zu „Charlotte-Schiller-Tagen“ im Literaturforum Schillerhaus in B 5, 7 ein.

Das Paar begegnete sich 1784 in Mannheim zum ersten Mal. Nahezu 200 Jahre lang wurde Charlotte Schiller (1766-1826) vor allem als Ehefrau und Mutter wahrgenommen. Jedoch entsteht beim Lesen ihrer Briefe, literarischen Werke in Vers und Prosa, ihrer Lektüreaufzeichnungen und ihrer Übersetzungen das Bild einer vielseitig gebildeten, auch an Naturwissenschaften interessierten Frau. Dieses wenig bekannte Leben greift ein Vortrag der Literaturwissenschaftlerin Ariane Ludwig am Sonntag, 25. November um 11 Uhr auf.

Am gleichen Tag um 17 Uhr dürfen sich die Besucher auf ein besonderes Vergnügen freuen. Helen Heberer, Liselotte Homering und Sascha Koal lesen „Der verunglückte 5. März 1802“, ein Werk von Charlotte Schiller. In dem satirischen weimarischen Gesellschaftsbild dreht sich alles um den Schriftsteller und Politiker August von Kotzebue, dessen Ermordung in Mannheim sich im kommenden Jahr zum 200. Mal jährt. Am Montag, 26. November, steht um 17 Uhr eine weitere wichtige Autorin und Zeitgenossin von Charlotte Schiller im Fokus: die berühmte Schriftstellerin Sophie von La Roche (1730-1807). Die Germanistin Patricia Sensch beleuchtet anhand von fast 200 bisher unbekannten Briefen ihre Haltung in politisch umkämpften Zeiten zwischen Aufklärung und Gegenaufklärung. Der Eintritt beträgt jeweils sieben Euro, ermäßigt fünf Euro. pwr

