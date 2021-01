Berufliche Angebote

Das „Kurpfalz“ in M 6. © Blüthner

Das „Kurpfalz“ mit seinem Gymnasium und der Realschule baut im kommenden Schuljahr sein Bildungsangebot im Innenstadtquadrat M 6 deutlich aus – vor allem im beruflichen Bereich. Näheres dazu gibt es bei einem virtuellen Informationstag am Samstag, 23. Januar, 10 bis 13 Uhr. „Über das Internet stehen viele Informationsmöglichkeiten zur Verfügung – vom digitalen Schulrundgang bis zu Chatrooms für die einzelnen Schularten“, heißt es in einer Mitteilung. Ein digitales Ticket kannt unter daskurpfalz.de gebucht werden.

Ab dem Spätsommer, so das „Kurpfalz“, würden die bestehenden staatlich anerkannten Schularten Gymnasium (G8/G9) und Realschule „um ein breitgefächertes Angebot an beruflichen Schulen erweitert“. Neu kommen berufliche Gymnasien mit den Profilen Pädagogik und Psychologie, Wirtschaft, Internationale Wirtschaft, Technik und Management hinzu. Außerdem geplant sind Kaufmännisches Berufskolleg und einjähriges Berufskolleg für Sozialpädagogik als Einstieg in eine Erzieher-Ausbildung.

Bewerbungen ab Ende Januar

Die Weiterentwicklung der Schule stehe in engem Zusammenhang mit dem Trägerwechsel der Schule und der Übernahme durch das Kolping-Bildungswerk. Geschäftsführer Raimund Gründler hierzu: „Berufliche Schulen sind eine zentrale Säule des Kolping-Bildungswerks. Es liegt nahe, dass wir unsere Erfahrungen auch in Mannheim nutzen.“

„Damit können wir unseren Schülerinnen und Schülern nach Klasse 10 eine breite Auswahl für ihren weiteren Schulweg anbieten. Gleichzeitig stehen diese Möglichkeiten für alle Interessierten offen, unabhängig von der bisherigen Schule“, betont Leiterin Eva-Maria Kuonath. Bewerbungen für alle Schularten sind ab Ende Januar mit Halbjahreszeugnis möglich. bhr

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.01.2021