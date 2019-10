Berufslehrgänge in Hauswirtschaft

Längst hat die Hauswirtschaft die Hürde zum qualifizierten Berufsbild genommen. Das DHB-Netzwerk Haushalt Mannheim veranstaltet seit mehr als 50 Jahren Lehrgänge, die Frauen wie Männer mit praktischer Erfahrung auf die externe Prüfung zum Hauswirtschafter vorbereiten. Mit einem solchen Abschluss eröffnen sich in Pflegeeinrichtungen, aber auch bei der Tagesbetreuung von Kindern und Senioren oder in Seminarhäusern berufliche Möglichkeiten. Der berufsbegleitende Lehrgang dient außerdem als Vorlauf zur Meisterprüfung. Beide Ausbildungsangebote beginnen im November neu. Ein Info-Abend findet am Donnerstag, 17. Oktober, 18 Uhr, in der Geschäftsstelle N 3, 7-8 (Eingang Kunststraße) statt. red/wam

