Beschäftigte der Stadt im Warnstreik

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat am Montagmorgen Beschäftigte der Stadt Mannheim aus dem Stadtraumservice mit den Bereichen Grünflächen und Tiefbau, Stadtentwässerung und Geoinformation zum Warnstreik aufgerufen. Auf der Friedrich-Ebert-Brücke setzten sie nach Verdi-Angaben „unter Einhaltung der Abstandsregeln ein Zeichen für Respekt und gerechte Bezahlung im öffentlichen Dienst“. Die Beschäftigten fordern 4,8 Prozent mehr Geld, jedoch mindestens 150 Euro pro Monat sowie die Beibehaltung der Altersteilzeit und der Übernahme der Auszubildenden. „Erst gab es bei Corona Applaus für uns, jetzt sollen wir die Zeche bezahlen“, wird Erik Maslow, Mitarbeiter im Grünflächenamt, zitiert. Jürgen Lippl, Bezirksgeschäftsführer von Verdi Rhein-Neckar, ergänzt: „Die Kollegen sind wütend und erwarten nach zwei Verhandlungsrunden endlich ein Angebot der Arbeitgeber.“ Nach Auskunft von Verdi beteiligten sich 128 Beschäftigte der Stadt Mannheim am Warnstreik. Auf die Frage, ob es Engpässe, etwa im Bürgerservice, gegeben habe, hieß es aus dem Rathaus, die Streiks hätten bisher keine Auswirkungen auf den Fachbereich 33 (Bürgerdienste) gehabt.

Laut einer Mitteilung von Verdi Baden-Württemberg sollen die Warnstreiks diese Woche fortgesetzt werden. Am Dienstag, 13. Oktober, ist demnach ein landesweiter Jugendstreiktag geplant. In Mannheim soll es ab 10.30 Uhr eine Kundgebung im Ehrenhof und danach eine Demonstration durch die Innenstadt geben. Bei der Abschlusskundgebung am Alten Meßplatz um 12.15 Uhr wird der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke sprechen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 13.10.2020