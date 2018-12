Besondere Gottesdienste

Zum ersten Mal findet heute ein katholischer Heiligabend-Gottesdienst in Mannheim unter freiem Himmel statt. Um 17 Uhr lautet das Motto der Feier auf dem Marktplatz „Mensch.Gott.Weihnachten.“. Der Gottesdienst verbindet die Frohe Botschaft mit poppiger Liedermacher-Poesie und Weihnachtswünschen von Passanten, heißt es. Ebenfalls unter freiem Himmel findet um 16 Uhr ein evangelischer Familiengottesdienst am Rheinauer See statt. Treffpunkt für die „Seeweihnacht“ ist um 15.30 Uhr an der Martinskirche in der Wegenerstraße 15.

Poetry Slam und Krippenspiel

Eine katholische Christmette inklusive Poetry Slam, Krippenspiel und Filmschnipseln gibt es um 17 Uhr in der St. Laurentius-Kirche in der Wormser Straße 18 in Käfertal. Als kleines Präsent gibt’s eine Kerze. Sie soll das Motto des Gottesdienstes über den Heiligabend hinaustragen. Es heißt: „Kerze anzünden, Foto machen, auf Instagram posten und ein Zeichen setzen: Wir sind Christen und feiern über alle Altersgrenzen hinweg gemeinsam.“ red/lok

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.12.2018